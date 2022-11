Ospedale Ruggi, disagi al pronto soccorso: lettera al Prefetto

Lettera al prefetto di Salerno, Francesco Russo, da parte di CittadinanzAttiva (rappresentata da Vinicio Colangelo e Margaret Cittadino) e Medicina Democratica (rappresentata da Salvatore Raimondi e Lorenzo Forte) affinché si intervenga sul sovraffollamento del pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno.

"La dirigenza dell'Asl ne è ben a conoscenza eppure non fa nulla per affrontare le criticità più volte denunciate (si allegano precedenti solleciti) e che si sono presentate anche nella serata di ieri, 31 ottobre 2022, sin dalle ore 20.30, quando al Pronto Soccorso del Ruggi si sono trovate sessanta persone in attesa di essere visitate e già quattro autoambulanze ferme con i pazienti all’interno. Una situazione che mette a rischio i cittadini, gli operatori e l’intera città di Salerno, soprattutto in una serata prefestiva. Chiediamo pertanto un incontro urgente da convocare con Lei, i dirigenti dell’ASL di Salerno ele associazione firmatarie, per porre fine a fine a questa grave situazione di emergenza e per venire a conoscenza delle volontà e delle azioni che ASL e dirigenza dell’Ospedale San Giovanni di Dio Ruggi d'Aragona vogliono mettere in campo ed affrontarle insieme".