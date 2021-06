Muro potenzialmente pericoloso: senso unico alternato su un tratto della Cilentana

Senso unico alternato sulla Cilentana, tra gli svincoli Agropoli Nord e Agropoli sud, per via del potenziale stato di pericolosità di un muro ai margini della carreggiata.

I disagi

L'Anas, dunque, dopo la segnalazione del sindaco Adamo Coppola, ha imposto il senso unico alternato: in corso, gli accertamenti per capire a chi compete intervenire per la messa in sicurezza di quel muro. Ovviamente, specie con l'inizio della stagione estiva, il senso unico alternato non può che arrecare rallentamenti e, quindi, disagi per i vacanzieri e non solo.