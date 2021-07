Vertenza Busitalia: i lavoratori confermano lo sciopero, quattro ore di disagi

Il lunedì nero dei trasporti: i lavoratori di Busitalia sciopereranno per 4 ore, dalle 9 alle 13, il 5 luglio. Lo hanno confermato attraverso una nota i sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl.

I motivi della protesta

"Pur consapevoli del periodo storico che stiamo attraversando e malgrado i tentavi di conciliazione nei confronti di Busitalia Campania che li ha visti sempre in prima linea anche ponendo a serio rischio la propria salute, i lavoratori si trovano costretti ad andare avanti e a far sentire la propria voce per il rispetto dei propri diritti - così nella nota - Gli sforzi dei lavoratori vanno riconosciuti e non calpestati! L’azienda non può fare orecchie da mercante andando in spregio ai diritti dei lavoratori e al CCNL. Il lavoratore con problemi di salute va aiutato e non mandato a casa".