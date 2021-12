Bus ridotti e taxi irraggiungibili: disagi a Salerno nelle feste di Natale

Disagi per chi non è automunito, nelle festività natalizie, a Salerno. Busitalia fa sapere, per iniziare, che nei giorni di Natale (sabato 25 dicembre 2021) e Capodanno (sabato 1° gennaio 2022) tutti i servizi sono sospesi, mentre nei giorni festivi di S. Stefano (domenica 26 dicembre 2021) e della Epifania di Nostro Signore (giovedì 6 gennaio 2022) viene espletato il servizio festivo. Nelle giornate delle Vigilie di Natale e Capodanno (24 e 31 dicembre 2021) è erogato unicamente il servizio urbano di Salerno (linee n. 2-5-6-11-13-14-15-20-21-25-28-39), nella fascia oraria antimeridiana, fino alle ore 13 circa, secondo la programmazione oraria specifica il servizio urbano di Vietri sul Mare (linee n. 68-69), nella fascia oraria antimeridiana, fino alle ore 14 circa, secondo la programmazione oraria specifica.

Le segnalazioni e le soluzioni

Ma, al di là delle corse saltate, come ci segnala un lettore, il servizio Taxi a Salerno nel pomeriggio della Vigilia è risultato praticamente irraggiungibile: "Occorreva un taxi per raggiungere l'ospedale: dopo aver digitato il numero di Radio Taxi, la linea cadeva al secondo squillo. E' stato impossibile quindi utilizzare il servizio, in una giornata già delicata dal punto di vista dei trasporti", lamenta l'utente. Non resta, dunque, che contare sul servizio della metropolitana (Info: Trenitalia.it)