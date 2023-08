"Centinaia di turisti abbandonati da ore in attesa del treno per Paestum": lo sfogo di un turista

"Centinaia di turisti in attesa da ore di un treno che ci porti a Paestum". È quanto denuncia un turista, che ci ha scritto dal binario 4 della stazione di Salerno per segnalare il disagio di tanti turisti diretti a sud del Capoluogo.

La segnalazione

"Scrivo dal binario 4 della stazione di Salerno" racconta Michele. "In questi giorni si parla tanto di rinascita del turismo e rilancio dell’economia locale. Oggi, 11 agosto, dopo un anno di lavoro , decido di venire in questa terra a visitare le tante bellezze che ha. Risultato? Siamo centinaia di turisti da oltre due ore in balia del nulla e di nessuno in attesa di un treno per il parco archeologico di Paestum. Due cancellazioni treni , nessuna assistenza ai passeggeri .È davvero questa la cartolina che vogliamo donare ai tanti turisti che vengono e fanno circolare l'economia locale?".