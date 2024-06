"Patto per prevenire e contrastare il disagio giovanile": appuntamento in Prefettura

E' in programma il 18 giugno, alle ore 10,30, presso il "Salone Azzurro" della Prefettura, la sottoscrizione del "Patto per prevenire e contrastare il disagio giovanile", siglato tra Prefettura, Comune di Salerno, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, Università degli Studi di Salerno, Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni, Questura, Comando Provinciale dei Carabinieri. E ancora dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza, Centro Operativo per la sicurezza cibernetica Campania, Basilicata e Molise, ANCI Campania, Asl Salerno, Ufficio Scolastico Regionale, Confcommercio e Confesercenti.