Agropoli, disattivate alcune Ztl per l'autunno e l'inverno: l'annuncio del sindaco

La Giunta Comunale di Agropoli ha disposto la disattivazione delle ZTL con accesso su via Flavio Gioia, interessando via Mazzini e piazza delle Mercanzie e l'altra con accesso su via Pisacane, con coinvolgimento di via Granatelle. Le stesse torneranno attive nel periodo da aprile a settembre.

Il commento

“Questo – spiega il sindaco Roberto Antonio Mutalipassi - al fine di agevolare, nei periodi di bassa stagione, le attività commerciali presenti nel raggio di azione delle aree in cui il transito dei veicoli è videocontrollato. Presto ci saranno interventi anche per gli altri varchi di via Carmine Rossi e via Tenente G. Landolfi, per agevolare gli esercenti del centro storico”.