Disavanzo, via libera del consiglio comunale al "Salva Città": "Abbiamo avuto coraggio"

Via libera del consiglio comunale al "Salva Città", il patto che sarà firmato dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e dal sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, che permetterà all’ente di ripianare il disavanzo registrato nei mesi scorsi pari a 169 milioni di euro. Il provvedimento è passato con 22 voti favorevoli (maggioranza) e 7 contrari (opposizione).

"Abbiamo avuto coraggio"

A presentare il patto l'assessore al Bilancio, Paola Adinolfi: "Abbiamo avuto coraggio. Alcuni enti locali non hanno aderito pur avendo i requisiti. Altri, pur avendo avviato il percorso, non l'hanno concluso. Con questo atto ci assumiamo le responsabilità del dissesto. Sono contenta che sia stato approvato con le clausole di flessibilità che abbiamo richiesto. Il Patto ci dà la possibilità di avere un contributo finanziario non assistenzialistico ma giusto perché stiamo stati penalizzati in passato. E questo è un dato di fatto facendo analisi sui numeri degli ultimi 15 anni". "Aderire a questo patto - ha aggiunto l'assessore - significa dire: il percorso di ripiano avverrà in maniera trasparente e ci permetterà di distribuire i sacrifici in modo che siano meno pesanti per tutti. I principali sacrifici li farà proprio l'ufficio finanziario, che dovrà raggiungere una serie di target previsti dal patto".

Il dibattito

Il Patto si tradurrà in aumento dell'aliquota Irpef dallo 0,8 all'1,1 da qui al 2025. Duri i commenti dell'opposizione. "Il richiamo al senso di responsabilità nel non fare debiti - ha sottolineato Corrado Naddeo - lo capisco e non ho dubbi circa la correttezza ma va affrontato il fatto politico. Per questo dico: siate responsabili, perché qui si tratta di non fare fallire il Comune". Sulla stessa linea il consigliere del Movimento Cinque Stelle Catello Lambiase: "In questo momento stiamo mettendo le mani nelle tasche dei cittadini salernitani. L'assessore Adinolfi è una novella Fornero, chiamata a ripianare i debiti di altre persone. L'amministrazione, però, ci risparmi le autoassoluzioni". "Non ci sono alibi - ha aggiunto Dante Santoro - perché tutto quello che abbiamo oggi è frutto di una "mano" politica che c'è da trent'anni. I disservizi non stati fatti da un marziano, ma da chi ci governa da decenni, causa dei nostri mali e del deperimento di questa città in termini di servizi, debiti e sofferenza". E ancora: "La trasparenza - ha evidenziato la pentastellata Claudia Pecoraro - non è cortesia ma un obbligo in capo alla pubblica amministrazione. Il Patto Salva Città farà aumentare i servizi, a cominciare dalla mensa, e dell'addizionale Irpef". Dalla maggioranza ha parlato Fabio Polverino di Salerno Per i Giovani: "Non c'è stato nessuno spreco di risorse. Numero alla mano la spesa è scesa in questi anni. Potevamo chiudere la città ed invece abbiamo investito in questa città". A replicare alla minoranza Arturo Iannelli di Campania Libera: "Mi chiedo se i consiglieri di opposizione vivano davvero su questo pianeta. Non avevamo scelta. Oggi abbiamo scelto la strada più conveniente per i cittadini".