Discarica abusiva nella riserva naturale Foce Tanagro: la denuncia alla procura

Una discarica abusiva a cielo aperto è stata scoperta dalle guardie venatorie-zoofile dell’associazione Libera Caccia a Persano, nel territorio comunale di Serre. L’area in questione, grande 60 metri quadrati, rientra nella Riserva Naturale Foce Tanagro. Fra i rifiuti rinvenuti anche elettrodomestici, batterie, rifiuti urbani speciali e numerosi sacchi contenenti teli per coperture serre in polipropilene non biodegradabile. Ma non è tutto: le guardie zoofile hanno anche constatato la presenza di pneumatici, plastica e Pvc, pannolini e lattine alluminio.

I rilievi penali

Gli agenti hanno rilevato la violazione delle norme ambientali e dell’articolo 674 del Codice Penale ed hanno informato dell’operazione il sindaco di Serre, il comandante della polizia locale dello stesso Comune, il Parco Nazionale del Cilento, il comando provinciale del Corpo Forestale e la Procura della Repubblica di Salerno.