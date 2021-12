L'ex discoteca “Camino Real” trasformata in discarica abusiva: sequestro e denunce

In azione, i militari della Stazione Carabinieri Forestale di San Cipriano Picentino, nell’ambito di controlli mirati al contrasto dell’abbandono e smaltimento illecito di rifiuti. La pattuglia si era recata lungo la litoranea denominata via Mare Mediterraneo di Pontecagnano Faiano, presso la struttura dell’ex discoteca “Camino Real”, per lo stato di abbandono delle mura perimetrali con brecce e varchi di accesso e con la visibile presenza di cumuli di materiali accatastati che sovrastano in altezza le stesse mura perimetrali. Con l’impiego di un drone, i militari hanno ispezionato l’area ed accertato la presenza all’interno dell’immobile di una significativa quantità di rifiuti.

I risultati

Più precisamente all’interno dell’area, e sversati su di una superficie di circa 4.000 mq, erano presenti rifiuti di diversa natura e tipologia, anche combusti e pericolosi, quali inerti da demolizione e costruzione, amianto e cemento amianto, pneumatici, miscele bituminose, plastiche e legni combusti, rifiuti urbani, imballaggi di carta e cartone. L’area e le strutture in essa presenti sono state colpite da incendio nel novembre 2019 e si presenta in evidente stato di incuria.

I provvedimenti

Alla luce della situazione di degrado emersa e degli accertati sversamenti di rifiuti riscontrati nell’area, chiaramente utilizzata quale sito di discarica abusiva, i militari hanno posto l’immobile sotto sequestro per i reati di gestione illecita di rifiuti, di discarica abusiva e di combustione illecita di rifiuti, al fine di evitare la commissione di nuovi reati. Denunciati, infine, i responsabili.