Discarica a cielo aperto a Montecorvino Rovella: il blitz

Blitz a Montecorvino Rovella: il vicesindaco, Corrado Volpicelli, gli operatori Sarim e gli agenti della Polizia Locale si sono recati in località Maiano, dove alcuni cittadini avevano segnalato la presenza di una discarica a cielo aperto costituita da materiale vario. Tale discarica, come accertato anche in fase di sopralluogo, ostruiva completamente un canale di scolo. Immediatamente sono state avviate le operazioni di bonifica e di individuazione della persona responsabile dell'abbandono dei rifiuti, già convocata presso il comando di Polizia Locale. A suo carico saranno attivate tutte le procedure previste dalle norme in materia di abbandono di rifiuti.

Parlano il sindaco, Martino D'Onofrio, ed il vicesindaco, Corrado Volpicelli