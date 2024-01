Discarica pubblica dismessa a Pagani, proseguono i lavori della Torretta Cave

Procedono i lavori di tutela ambientale di messa in sicurezza della Torretta Cave, sito di discarica pubblica dismessa a Pagani. Si è conclusa, infatti, la prima fase dei lavori di bonifica, attuati dal Commissariato Unico per la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale. I lavori d’emergenza consistono in interventi di riprofilatura del corpo rifiuti, copertura provvisoria di LDPE preliminare e funzionale alla successiva copertura con capping definitivo e smaltimento di quota parte dei rifiuti pericolosi.

"Seguirà la seconda fase dei lavori per la bonifica della Torretta Cave", annunciano il vicesindaco delegato ai Lavori Pubblici, Augusto Pepe e il sindaco Raffaele Maria De Prisco.