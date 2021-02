Discarica di Parapoti, il sopralluogo del presidente Strianese

Il presidente della Provincia: "Per me è una grande soddisfazione, perché proprio con questo intervento la Provincia di Salerno riesce a evitare la messa in diffida da parte del Ministero dell’Ambiente"

Sopralluogo alla discarica di Montecorvino Pugliano in località Parapoti, stamattina, da parte del presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese. Lì, il presidente ha incontrato i tecnici che stanno seguendo i lavori e il giornalista Rai, Enzo Ragone, per un’intervista andata in onda oggi nell’edizione delle ore 14 del TGR Campania.

Parla Strianese