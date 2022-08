Discariche abusive sul territorio, Salerno Pulita: "Scempi ambientali"

Sono numerose le aree bonificate sul territorio da Salerno Pulita nel corso del fine settimana. In via Irno, via Sichelgaita e via Calenda, in particolare, sono state "scoperte" discariche a cielo aperto.

Rifiuti abbandonati

"Discariche a cielo aperto - si legge sulla pagina di Salerno Pulita - create, evidentemente, da chi non ha tempo e voglio di comportarsi come tutti gli altri cittadini per la raccolta differenziata. Salerno Pulita avrà tanti difetti come società pubblica, ma dinanzi a questi scempi ambientali piu' di intervenire per la rimozione dei rifiuti cosa possiamo fare?".