Discoteche, il Codacons denuncia il Governo per concorso in epidemia e attentato alla salute pubblica

Riflettori puntati sulla mancata chiusura delle discoteche in questo periodo in cui si stanno moltiplicando i contagi da Covid tra i giovani: il Codacons presenterà domani una formale denuncia contro il Governo Italiano e i presidenti delle Regioni per concorso in epidemia colposa e attentato alla salute pubblica. La richiesta dell'associazione dei consumatori è quella di aprire indagini nei confronti del Governo e dei presidenti delle Regioni proprio per le possibili fattispecie di concorso in epidemia colposa e delitti colposi contro la salute pubblica.

Parla il presidente Carlo Rienzi