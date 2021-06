Disinfestazione su tutto il territorio comunale: il programma degli interventi a Nocera Inferiore

Il 25 giugno è in programma il trattamento di disinfestazione adulticida a Nocera Inferiore. Avrà inizio alle ore 23.30. L'intervento sarà effettuato da personale specializzato, con l’ausilio di automezzi e attrezzature idonee.

I dettagli

I prodotti utilizzati, registrati e autorizzati dal Ministero della Salute, sono a base di piretroidi di sintesi. Per ragioni di cautela sanitaria, si chiede di eseguire le seguenti istruzioni: evitare l’esposizione all’aperto di alimenti ed indumenti, mettere al riparo animali domestici e da compagnia, chiudere le finestre ed i balconi durante l’esecuzione dell’intervento ed infine lavare accuratamente frutta e verdura eventualmente coltivata in orti e giardini nel centro urbano. Per ogni eventuale necessità, ecco i riferimenti telefonici: 0815453333, 0817472870.