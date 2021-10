Disinfezione sul territorio comunale anti Sars-CoV2: due interventi a Nocera

Programmati, a Nocera Inferiore, due interventi di disinfezione sul territorio comunale anti Sars-CoV2: il primo è previsto per domani, 19 ottobre, e il secondo per il 21 ottobre. Il trattamento si inserisce nel programma supplementare di prevenzione e cautela sanitaria predisposto dal Comune di Nocera Inferiore. L’intervento di disinfezione avrà luogo in orario notturno a partire dalle ore 23.30.

Giovedì 21 Ottobre, il territorio comunale sarà invece interessato dalla disinfestazione adulticida. Il trattamento sarà anch’esso effettuato in orario notturno a partire dalle ore 23.30.

L'appello