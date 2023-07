Dispersi su un sentiero a Nocera Superiore: tratti in salvo

Attimi di tensione, nel pomeriggio di oggi: risultavano dispersi due ragazzi sul monte di Pucciano, a Nocera Superiore, nella zona della grotta di Annibale. I malcapitati sono stati individuati e messi in salvo dai vigili del fuoco che li hanno affidati ai sanitari del 118 per gli accertamenti del caso.

Di ieri notte, intanto, il lieto fine per un disperso a Maiori: un gruppo di tre persone, due donne ed un uomo, erano intente in un’escursione quando l’uomo si è separato dal gruppo facendo perdere sue tracce. Le donne dopo aver provato inizialmente a cercarlo invano si sono recate dai carabinieri chiedendo aiuto. I militari hanno allertato il 118 e il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania - CNSAS. Le ricerche si sono protratte per tutta la notte assieme ai volontari della Protezione Civile di Maiori battendo un’ampia area impervia nei pressi della località San Vito con non poche difficoltà a proseguire nella fitta vegetazione. L’uomo è stato poi avvistato, raggiunto ed accompagnato in paese dalle squadre di soccorritori, nonché affidato all’ambulanza del 118. Alle operazioni di ricerca ha collaborato anche la polizia municipale di Maiori.