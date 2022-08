Famiglia dispersa a Sacco e turista in difficoltà a Maiori: due salvataggi in poche ore

Tanto spavento, ieri pomeriggio, a Sacco, nei pressi del fiume Sammaro: a causa di una bomba d'acqua improvvisa, una famiglia composta da padre, madre e minore hanno perso l'orientamento, non riuscendo a tornare all'auto dopo l’escursione. La coppia ha fatto in tempo ad allertare il 112, poco prima che il telefono si scaricasse. I carabinieri del Parco di Valle dell’Angelo e Laurino e quelli di Piaggine, dopo varie ricerche, hanno rintracciato i tre che si erano rifugiati in un ovile. Fortunatamente, dunque, la famiglia è stata salvata e messa in sicurezza.

L'altro salvataggio

Intanto, nella notte, i vigili del fuoco hanno trovato un’escursionista che si era dispersa sui monti di Maiori, su un sentiero CAI. In azione, dunque, carabinieri e caschi rossi che, in nottata, non senza difficoltà. hanno individuato la malcapitata, per ricondurla verso la propria vettura. Nessuna grave conseguenza.