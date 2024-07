Dispersi sul "Sentiero degli innamorati": salvati una nonna ed i due nipoti

Attimi di paura nella tarda mattinata di oggi ad Ascea. Poco dopo le 13, la sala operativa dei vigili del fuoco è stata infatti allertata per un'emergenza riguardante tre persone disperse durante una passeggiata sul Sentiero degli Innamorati. I turisti, una nonna e due nipoti originari della Valle dell'Irno, dopo essersi incamminati, hanno perso il sentiero e si sono ritrovati in una zona di vegetazione molto fitta, senza vie d'uscita.

L'intervento

La squadra di soccorso del distaccamento di Vallo della Lucania è stata immediatamente mobilitata, mentre è stato preallertato anche l'elicottero del nucleo di Pontecagnano. Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno individuato rapidamente i dispersi. Facendosi strada tra i rovi, i soccorritori hanno raggiunto e messo in salvo i tre malcapitati, che fortunatamente si trovavano in buono stato di salute. Grazie alla tempestività e all'efficacia dell'intervento, non è stato necessario l'utilizzo dell'elicottero.