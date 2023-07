Dispersione scolastica, incontro in Prefettura con i sindaci del territorio

Incontro in Prefettura sul delicato tema della dispersione scolastica. Presenti all'incontro, oltre al Prefetto di Salerno, Francesco Russo, ed al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno, Patrizia Imperato, il dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, Mimì Minella, il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra - quale rappresentante provinciale Anci Campania - e i sindaci ed assessori all’istruzione dei comuni di Agropoli, Angri, Baronissi, Battipaglia, Campagna, Cava de’ Tirreni, Eboli, Mercato San Severino, Nocera Inferiore, Palomonte, Pagani, Pontecagnano Faiano, Roccapiemonte, Salerno, Scafati e Vallo della Lucania.

Il fenomeno

La dispersione scolastica nel salernitano delinea un quadro "meno allarmante rispetto ad altre realtà metropolitane" - scrive la Prefettura nella nota post incontro - ma nell’ultimo periodo "ha fatto registrare dati in crescita, in trend con il resto del Paese, anche per effetto degli strascichi dovuti alla pandemia da Covid-19". In particolare, su un totale di circa 90.000 alunni iscritti alla scuola dell’obbligo per l’anno scolastico in corso, a fine anno sono arrivate circa 400 segnalazioni di inadempienza sul tavolo del Procuratore Imperato a fronte di 127 del periodo scolastico 2021-2022. I sindaci presenti al tavolo hanno assicurato massima collaborazione per mettere a punto un sistema efficace di monitoraggio e di contrasto del fenomeno, che in provincia affonda le proprie radici principalmente su motivi socio-economici ma rischia di diventare trasversale. La strategia condivisa prevede di far leva innanzitutto su un’attività preventiva e di raccordo che, per il tramite dei comuni di riferimento, possa intercettare i giovani a rischio abbandono scolastico prima che il fenomeno possa degenerare in devianza sociale. "Dobbiamo fare di più, come comunità, come singoli, come istituzioni, per restituire opportunità di vita, di conoscenza e di lavoro ai ragazzi che rischiano di ritrovarsi ad affrontare il domani a mani nude" ha affermato il prefetto Russo. .