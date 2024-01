Allarme violenza e dispersione scolastica tra i minori nel salernitano: i dati choc

Si è tenuta ieri, 27 gennaio, presso l'Aula Magna della Cittadella Giudiziaria, la cerimonia dell'Inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2024. Interessanti, in particolare, i dati resi noti dal procuratore per i minori di Salerno, Patrizia Imperato, nella sua relazione che ha puntato l'attenzione sulla scia di violenze e “devianze” dei giovani.

Cresce, in particolare, il numero dei ragazzi al di sotto dei 18 anni che hanno abbandonato gli studi, come cresce anche il numero degli episodi di violenza. Circa la dispersione scolastica, secondo il procuratore per i minori di Salerno, tra le cause figurano anche strascichi dovuti alla pandemia e all’attitudine all’isolamento dei minori, con il conseguente disinteresse verso cultura e istruzione. Su un totale di circa 90mila alunni salernitani iscritti alla scuola dell’obbligo per l’anno in corso, sono arrivate 400 segnalazioni di inadempienza, rispetto alle 127 dello scorso anno. Un dato decisamente preoccupante.