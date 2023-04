"Salerno Corre", il dispositivo di traffico: scattano i provvedimenti per la viabilità

Tutto pronto per "Salerno corre", la manifestazione che coinvolgerà gli amanti dello sport durante la mattinata di domenica 16 aprile. Il settore Mobilità Urbana, Trasporti e Manutenzioni del Comune di Salerno guidato dal direttore Luigi Mastrandrea, dunque, ha reso noto il dispositivo di traffico che entrerà in vigore per agevolare la viabilità. In particolare, la mattina del 16 aprile, scatta il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata, a partire dalle 6, in via Fiume, sul lato destro del senso di marcia, nel tratto che conduce in via Picenza.

Gli altri provvedimenti