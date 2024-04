Lotta al gioco d'azzardo: il Comune di Salerno dispone gli orari d'apertura delle sale

Per contrastare i fenomeni di patologia sociale connessi al gioco d’azzardo e alle dipendenze, il Comune di Salerno ha disposto che le sale da gioco pubbliche e sale scommesse (tra cui anche bowling, sale bingo) e nelle quali è vietato l’accesso ai minori, potranno essere aperte dalle 10 alle ore 2. Per gli esercizi con attività esclusiva o prevalente differente dal gioco (bar, tabaccherie ecc.), e nei quali non è vietato l’accesso ai minori, si potrà essere operativi dalle ore 9 alle 12.30, e dalle 14.30 alle 23.

L'ordinanza non si applica alle attività che abbiano installato esclusivamente apparecchi da gioco senza vincita in denaro e comunque agli apparecchi senza vincita in denaro installati all’interno dei pubblici esercizi.