Distretto del commercio, c'è l'accordo: nasce "Expo Sele"

È stato sottoscritto oggi, presso il complesso monumentale di San Francesco di Eboli di Eboli, l'accordo sul Distretto Diffuso del Commercio denominato "Expo Sele". A firmarlo otto Comuni del territorio (Eboli, Albanella, Altavilla Silentina, Campagna, Contursi, Oliveto Citra, Roccadaspide, Serre e Oliveto Citra) e associazioni di categoria come Confcommercio, Confesercenti Territoriale Eboli e Unimpresa - Associazione Area Piana del Sele.

Il progetto

Capofila del progetto il Comune di Eboli. Il Distretto, nello specifico, coordinerà azioni di crescita del commercio di vicinato inteso anche come funzione sociale, mettendo in rete risorse ed attrattive. "Uno strumento - si legge nella nota - attraverso il quale si intende dare nuova linfa al commercio di vicinato integrando questo settore a quello dei servizi, della ricettività e del turismo. Una vera e propria prospettiva d'area vasta che diventa politica concreta e che consentirà a questa comunità di mettere a sistema le risorse materiali ed immateriali esistenti per un obiettivo comune". "Sarà questo - ha affermato l’assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Eboli, Vincenzo Consalvo - il canale da percorrere per il rilancio del commercio di vicinato anche attraverso attività di marketing dell’area vasta interessata". "Il Distretto Expo Sele sarà lo strumento attraverso il quale potremo dedicarci anche all’organizzazione di eventi culturali, di spettacolo, di turismo in senso lato, che possano richiamare sul territorio flussi da tempo dimenticati di visitatori - ha dichiarato il sindaco di Eboli, Mario Conte.