Distretto del commercio Castel San Giorgio-Roccapiemonte: firmato l'accordo

Firmato l'accordo per la costituzione del Distretto del Commercio Castel San Giorgio - Roccapiemonte. "Ancora una sinergia importante quella che mettiamo in campo grazie all'impegno dell'assessore delegato al Commercio Domenico Rescigno" ha dichiarato il sindaco Paola Lanzara, che ha aggiunto: "Insieme al Comune di Roccapiemonte, in qualità di ente capofila, siamo pronti a dare vita ad un'altra progettualità strategica per il rilancio e la valorizzazione del nostro tessuto commerciale che vanta una grande tradizione e un grande radicamento territoriale".

"L'unione fa la forza"

"L'unione fa la forza - sottolinea Lanzara - e stamattina lo abbiamo dimostrato ancora una volta. Con il sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano e le associazioni di categoria, abbiamo completato l'iter procedurale che ci consentirà di dare vita al Distretto Diffuso del Commercio, un'occasione importantissima, in un periodo di crisi,qual è quello che ancora stiamo attraversando, che mira a dare una boccata di ossigeno a tante piccole imprese commerciali. Ringrazio la Confcommercio Campania e la Confesercenti Campania per averci accompagnato e supportato in tutto il percorso".