Addio al professor Domenico De Masi, il cordoglio del Distretto Turistico Costa d'Amalfi

Andrea Ferraioli - Presidente Distretto Turistico Costa d'Amalfi

"Con la scomparsa del professor De Masi perdiamo un grande amico della Costiera, terra che ha amato profondamente e che ha contaminato con la sua cultura e la sua capacità di costruire per il futuro. Negli ultimi tempi, con la sua capacità di guardare lontano, ha fatto spesso appelli alla salvaguardia dei luoghi e delle stesse comunità che li vivono. Noi tutti, che oggi vediamo cosa si sta vivendo in Costiera, abbiamo il dovere di far sì che le sue idee e le sue parole siano custodite ma soprattutto rese concrete."