Birre ed alcolici "per tutti" al nuovo distributore automatico, nel centro storico: le perplessità dei cittadini

Curiosità e perplessità a Salerno città. In via Mercanti, infatti, è spuntato un nuovo distributore automatico, con una caratteristica che sta suscitando qualche interrogativo: le bevande acquistabili risultano, infatti, per lo più alcoliche.

L'osservazione

In un momento piuttosto delicato come quello che stiamo vivendo, in cui sempre più spesso si denunciano inciviltà e abbandono di bottiglie in strada, nonchè episodi preoccupanti legati all'abuso di alcol tra più giovani, in effetti, appare quantomeno discutibile la tipologia dei prodotti offerti dal nuovo distributore automatico che, in quanto tale, contempla la possibilità di erogazione degli alcolici anche ai minorenni, in assenza del controllo da parte dei rivenditori. "I ragazzini fanno sempre più abuso di alcol, specie nel fine settimana, tra le vie del centro - osserva un lettore- Chi ha pensato di proporre la vendita di alcolici in questa modalità priva di eventuali e già rari controlli, sta remando contro la salute dei minori e contro la sicurezza della città per eventuali episodi sgradevoli, già annunciati".

Foto di Antonio Capuano