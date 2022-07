Distributore a Battipaglia, il "no" della Provincia: esultano Pd e Psi

È un "no" netto quello pronunciato dalla Provincia di Salerno in merito all'opportunità di realizzare uno distributore di carburanti in via Domodossola a Battipaglia, a pochi passi dall'istituto Medi. Palazzo Sant'Agostino, infatti, ha giudicato accoglibili le posizioni dei comitati e di chi ha mosso rilievi rispetto al progetto approvato dalla Giunta.

Le dichiarazioni

"La posizione espressa dalla Provincia di Salerno - sottolinea la segretaria cittadina del Pd, Anna Raviele - è un risultato concreto ottenuto in questa battaglia". "Ai proclami e alle parole - aggiunge - è giusto alternare i fatti. Il 22 luglio scorso abbiamo promosso un incontro tra il comitato e il presidente Michele Strianese. E i risultati sono arrivati subito. Questo progetto ha numerose ragioni per essere stroncato sul nascere. I circoli del Pd e del Psi di Battipaglia continueranno la lotta al fianco dei comitati, delle associazioni e dei residenti che si sono opposti a un progetto pericoloso per la città. La sospensione del parere dei vigili del fuoco, il “no” secco della provincia, il ricorso dei cittadini. Crediamo e siamo convinti che l’amministrazione non possa ignorare questi elementi. C’è una grossa fetta della città che oramai ha capito dove stare in questa lotta".

"La sindaca ritiri la delibera"

Sulla stessa linea Alessio Cairone, consigliere comunale del Psi: "Il "no" della Provincia alla realizzazione del distributore conferma che avevamo visto lungo e che la battaglia intrapresa in favore della difesa della collettività e nel rispetto delle regole è giusta. Continueremo a portarla avanti in ogni sede possibile. Questa amministrazione adesso ci spieghi, anche alla luce del riscontro della Provincia, come e perché intendeva andare avanti in questa scelta folle e scellerata. Ci spieghi anche le modalità "carbonare" con cui questa decisione è stata presa. Resterò vigile in consiglio comunale ed ovunque sarà richiesto l'impegno, in qualità di cittadino e di rappresentante delle istituzioni, contro la costruzione di un distributore di carburante nel cuore della città e vicino a una scuola. La sindaca ritiri la delibera, è ancora in tempo".