Distributore di carburante guasto ad Eboli: tutti ad approfittare del pieno gratis, identificati 55 "furbetti"

Sono 55 le auto identificate per aver fatto rifornimento di carburante gratis al distributore sulla statale 18, a Santa Cecilia di Eboli. Proprio lì, sfruttando il malfunzionamento del self service, diverse persone avevano fatto il pieno senza pagare, una decina di giorni fa.

Gli accertamenti

Ma i responsabili del furto non l'hanno passata liscia, in quanto le telecamere di videosorveglianza dell’area di servizio erano attive. Identificati, dunque, 55 "furbetti" come riporta La Città. Il danno relativo al furto per l'azienda è stato di 8mila euro. Accertamenti in corso.