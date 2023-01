Capaccio Paestum, al via la distribuzione della "Gift Culture"

Parte dal Parco Archeologico di Paestum e Velia la distribuzione del voucher che permette di accedere tutti i giorni a prezzi agevolati alla mostra “100 capolavori italiani del Rinascimento” in corso al Next. Con la distribuzione della "Gift Culture" al Parco Archeologico di Paestum e Velia, oltre che al World of Dinosaurs, entra nel vivo “Il viaggio nel tempo” nella città di Capaccio Paestum.

Il tour e la mostra

Un viaggio a costi agevolati che, partendo dalla civiltà della Magna Graecia, porta il visitatore indietro nel tempo fino alla preistoria per poi catapultarlo verso il Rinascimento. L'obiettivo è quello di promuovere la mostra “100 capolavori italiani del Rinascimento”, un allestimento rientrante nel progetto denominato “Le mostre impossibili” e in corso presso l’ex Tabacchificio Next di Capaccio Paestum fino al 15 marzo.

L'iniziativa

"Con questa importante iniziativa – afferma il direttore Tiziana D’Angelo - si consolida ulteriormente il rapporto sinergico tra il Parco Archeologico di Paestum e Velia e la Città di Capaccio Paestum, attraverso un connubio tra arte e archeologia che spalanca orizzonti nuovi e percorre millenni di storia. Siamo entusiasti di poter contribuire alla promozione della mostra “100 capolavori italiani del Rinascimento” e del “World of Dinosaurs”, rendendo sempre più dinamica la realtà culturale del nostro territorio". "La Gift Culture – dichiara il sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri – dimostra quanto sia importante la collaborazione tra enti e quanto possa essere proficuo mettere in rete le ricchezze del territorio per valorizzarle. Siamo certi che il Parco Archeologico di Paestum e Velia, con la mole di persone che è in grado di attrarre, farà da volano alla buona riuscita della “mostra impossibile” che abbiamo organizzato al Next".