Raccolta differenziata: al via la distribuzione dei sacchetti di carta e delle buste di plastica

Da lunedì 3 aprile, gli utenti che hanno già ricevuto la card di Salerno Pulita e che si recheranno ai centri di raccolta comunale Fratte e Arechi, potranno ricevere i sacchetti di carta per la raccolta della carta e le buste di plastica trasparente per la raccolta del non differenziabile, anche senza portare materiali da conferire. La decisione è stata presa in seguito alle numerose richieste pervenute dagli utenti che hanno ricevuto la card, vogliono i sacchetti di carta e le buste di plastica, ma non hanno oggetti da conferire ai centri di raccolta. Per riceverli, quindi, dal 3 aprile basta avere la card per la registrazione.

Ad oggi, sabato primo aprile, sono già 18mila le card recapitate a casa dei titolari di utenze domestiche Tari. La consegna a tutti gli oltre 57mila utenti dovrebbe essere ultimata entro 20 giorni.