Mercato Cilento, distrutta la statua di San Giustino Russolillo

"Un grave atto vandalico che ha visto distruggere la statua di San Giustino che da Amministratore Comunale, con tanto orgoglio e amore, avevo fatto installare in piazza. Al di là delle polemiche inutili che ho ascoltato in queste ore, propongo e sono a disposizione per una raccolta fondi per l'installazione di una nuova statua". E' quanto ha scritto su Facebook il consigliere comunale di Mercato Cilento, Andrea Russo. E' stata danneggiata, infatti, la statua di San Giustino Russolillo, collocata nella piazza della frazione di Perdifumo.

Indagano, i carabinieri per risalire agli autori del grave gesto vandalico e sacrilego. Preziose saranno le telecamere del sistema di videosorveglianza.