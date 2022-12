Capodanno in piazza a Salerno: i divieti di asporto e di botti, le ordinanze per la sicurezza

Tutto pronto, per i festeggiamenti dell'ultimo dell'anno, a Salerno. Come è noto, per garantire sicurezza ed evitare situazioni di degrado, il Comune di Salerno, in vista del concerto in piazza Amendola dei Negramaro, ha disposto il divieto di asporto di bevande di qualsiasi tipo (in bottiglia, bicchieri, contenitori ecc) dalle 7 di domani mattina e fino alle 7 del 1 gennaio.

Inoltre, dalle 8 di ieri e fino alle 7 del 7 gennaio, è scattato il divieto di vendita di fuochi, petardi, mortaretti e altri botti e ovviamente il divieto di farli esplodere in tutto il territorio cittadino. L'auspicio è che salernitani e visitatori abbiano senso civico e prudenza, vivendo il momento di festa per il nuovo anno all'insegna del sano divertimento, senza eccessi e rischi per la propria e l'altrui incolumità, nè danni per il decoro e l'igiene cittadini.