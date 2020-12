Lavori al collettore fognario di Cappelle: divieti di transito e sosta per 5 giorni

Disagi, la settimana prossima, in alcune zone dei rioni collinari salernitani. La Salerno Sistemi S.p.A. eseguirà lavori urgenti di manutenzione straordinaria al collettore fognario sito lungo via Cappelle Inferiori: a partire dalle ore 6 del prossimo 14 dicembre e fino alle 24 del giorno 18 dicembre, è istituito su Via Cappelle Inferiori (tratto compreso tra il civ. 30 e il civ. 34), con Ordinanza Comunale n. 626 del 09.12.2020, il divieto di transito, nonché il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata per tutti i veicoli.

Il servizio di trasporto pubblico, dunque, effettuerà il seguente itinerario: Salita San Giovanni - Traversa dei Greci - Via Vecchia Matierno - Via San Felice in Pastorano -Via Fuardo.