Lavori in città, scattano i divieti di sosta e di fermata in via Cacciatore, in via Farao e dintorni

Nell'ambito dei lavori per la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti, dal 13 marzo saranno in vigore diversi provvedimenti sul piazzale Magna, via Farao e via Cacciatori dell'Irno.

Per lo stesso intervento, è stato disposto anche il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su parte di via Cacciatore (tra via Farao e via Memoli) dalle ore 14 del 13 marzo e sino al termine dei lavori previsti per le 24 del 15 marzo.