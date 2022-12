Stop all'asporto di bevande alcoliche e analcoliche e "no" agli spettacoli: l'ordinanza per le vigilie a Salerno

E' stato disposto anche a Salerno città, il divieto di vendita d'asporto di bevande alcoliche, superalcoliche ed analcoliche in qualsiasi forma, come bicchieri o bottiglie in vetro, dalle ore 7 del 24 dicembre e del 31 dicembre, fino alle ore 7 dei giorni successivi (25 dicembre e 1 gennaio ndr). Il consumo di tali bevande sarà consentito solo nei dehors dei locali. Vietati, nelle stesse date e alla stessa ora, anche gli spettacoli o gli intrattenimenti in strada e nei dehors di ristoranti e bar.

Parla la vicesindaca

A firmare l'ordinanza, la vicesindaca, nonchè assessore alle Pari Opportunità, la dottoressa Paky Memoli: "Tale ordinanza è stata adottata da molte città italiane per tutelare il decoro urbano: l'obiettivo è quello di rendere più sicura la città e soprattutto di ridurre il consumo di bevande alcoliche per strada, nei parchi, evitando l'abbandono incontrollato delle bottiglie. In tal modo, dunque, vogliamo garantire la sicurezza dei cittadini ed anche ridurre il degrado in alcune aree salernitane", ha spiegato la vicesindaca.