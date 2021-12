Divieto di botti e fuochi a Salerno fino al 7 gennaio: i dettagli dell'ordinanza e le eccezioni, ma non mancano i venditori abusivi

Circa gli articoli pirotecnici di libero commercio, è consentito l'uso unicamente in zone isolate, fermo restando il divieto all'interno e in prossimità di scuole, di ospedali, di uffici pubblici e in ogni via e piazza