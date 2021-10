Il Comune di Salerno resta off limits: la presentazione di "Salerno Classica" in un bar

Nonostante le polemiche dell’Ordine di Giornalisti e delle opposizioni, il Comune di Salerno resta off limits per i giornalisti.

Il nuovo caso

Questa mattina, infatti, era prevista, alle ore 10, la conferenza stampa di presentazione della prima edizione di Salerno Classica (otto concerti che si svolgeranno descrivendo un ideale percorso tra i grandi monumenti delle due grandi rettorie di San Benedetto e San Giorgio per poi concludersi in Cattedrale) all’interno del Salone del Gonfalone, al secondo piano di Palazzo di Città. Ma, a pochi minuti dall’inizio, l’ufficio stampa di “Salerno Classica” fa sapere che “a causa di decisioni assunte dall’amministrazione comunale di Salerno, la conferenza stampa di questa mattina, per la presentazione di Salerno classica si terrà sempre alle ore 10, al bar Umberto in via Roma”.