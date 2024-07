Casal Velino: stop al karaoke, i divieti disposti dalla sindaca

Non si canta in piazza, a Casal Velino, per tutta l'estate: lo ha stabilito la sindaca Silvia Pisapia che ha bandito la forma di intrattenimento senza limiti di orario, sul territorio comunale. Stretta anche per la musica degli ambulanti che devono rispettare nuove regole su eventuali “immissioni sonore”. Pena la sospensione della licenza commerciale o la revoca della concessione di occupazione del suolo pubblico.

Tali ordinanze mirano alla tutela della quiete pubblica, per scongiurare che la musica live incontrollata tolga il sonno e la pace ai residenti, come accaduto le scorse estati.