Divieto di disperdere palloncini in gomma: scatta l'ordinanza ad Agropoli

Scatta il divieto di abbandono di rifiuti e di utilizzo di nastri colorati e palloncini in gomma o materiali simili che possano disperdersi nell’aria o nell’ambiente, ad Agropoli. Il sindaco Roberto Mutalipassi ha firmato un’ordinanza, su proposta dell’assessore all’ambiente Rosa Lampasona, per "incentivare ogni azione volta a tutelare e salvaguardare il patrimonio ambientale e faunistico e promuovere ogni attività di conservazione del territorio", come anticipa Infocilento.

Le multe

I resti dei palloncini, infatti, una volta finiti sul suolo o in mare, rischiano di arrecare gravi danni a uccelli, pesci e altri animali che, ingerendoli, potrebbero addirittura soffocare. Per i trasgressori, sono previste multe dai 25 ai 500 euro.