Manutenzione straordinaria alla rete fognaria: scatta il divieto di transito in via Dei Canali, l'ordinanza

Salerno Sistemi ha annunciato dei lavori di manutenzione straordinaria alla rete fognaria gestita dalla società Sistemi Salerno -dei Servizi Idrici SpA, nel centro storico.

Il provvedimento

E' stato istituito, con un'ordinanza comunale, dunque, il divieto di transito per tutti i veicoli in via dei Canali (tratto compreso tra il civico 28 e l’intersezione con via Torquato Tasso), dalle ore 9 di lunedì 16 maggio e fino al termine dei lavori, previsto nella stessa giornata.