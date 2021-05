Giorno speciale per i Granata: scatta il divieto di alcolici e super alcolici fino a domani a Salerno

Lo ha deciso questa mattina il sindaco Vincenzo Napoli per evitare possibili eccessi ed assembramenti legati alla partita Pescara-Salernitana, decisiva per i Granata

Dalle 14 di oggi, 10 maggio, e fino alle 8 di domani, 11 maggio, scatta il divieto di vendita di alcolici e super alcolici per tutti gli esercizi commerciali a Salerno, compreso i distributori di bevande ed alimenti self-service.

Il motivo

Lo ha deciso questa mattina il sindaco Vincenzo Napoli per evitare possibili eccessi ed assembramenti legati alla partita Pescara-Salernitana, decisiva per i Granata per l'eventuale promozione in serie A.

Allegati