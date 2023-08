Si è conclusa l'installazione di 4 docce pubbliche sulle spiagge comunali di Castellabate. Queste le spiagge interessate: Lago (in corrispondenza dell’accesso su Via Torre), Santa Maria (Marina Piccola e Lungomare Pepi) e Ogliastro (zona Baia Arena).

L'intervento

“La crescita del nostro territorio continua senza sosta. Abbiamo deciso di dotare il nostro paese di due importanti servizi come le docce e i servizi igienici pubblici. Un altro piccolo grande passo di Castellabate nel suo cammino di crescita che la porterà ad essere sempre più meta turistica di qualità a livello nazionale ed internazionale. Colgo l’occasione per ringraziare il consigliere delegato Dalila Russo per la determinazione e l’impegno profuso in questo progetto” dichiara il sindaco Marco Rizzo. “Ho fermamente creduto in questo progetto che ho seguito personalmente dall’inizio. Si tratta attualmente dell’installazione di 4 docce e ben 7 servizi igienici pubblici ma è nostra intenzione dotarne tutto il territorio. Un ambizioso progetto che fornirà servizi indispensabili all’intera comunità di residenti e turisti” afferma il consigliere Dalila Russo.