"Gridatelo dai tetti": la voce di una docente per dire "no" all'accorpamento dell'istituto San Tommaso d'Aquino

"Non spegnete l'Ic San Tommaso d'Aquino". È quanto si legge in una lettera di una docente dell'istituto, scritta per sensibilizzare cittadini ed istituzioni sulla necessità di non procedere con la soppressione e di procedere con l'accorpamento. Un appello appassionato e accorato: "Gridatelo dai tetti. Il cuore mi obbliga a farlo, la storia mi chiama a testimoniarlo".

La lettera

Una scuola, come scrive la docente, che non è solo un luogo di apprendimento ma un fulcro di valori come la pace, la solidarietà, e la legalità, che "hanno sempre messo in luce le proprie radici, hanno nutrito l'appartenenza e contribuito a rendere capaci di 'volare'". L'Ic San Tommaso d'Aquino "si è distinto per la sua capacità di far crescere i ragazzi, insegnando loro il valore del "noi" e la consapevolezza del proprio ruolo all'interno di una comunità". La docente mette in luce il contributo dei dirigenti scolastici e dei team docenti che "hanno compiuto encomiabili sforzi per far emergere la 'memoria storica' del luogo". Questo sforzo ha aiutato i ragazzi a "vivere meglio il presente e progettare un futuro differente, recuperando il passato". "I limiti sono negli occhi di chi ci guarda" scrive la docente, facendo riferimento a Simona Atzori, e aggiunge un severo avvertimento: "Fermatevi in Tempo, prima di distruggere ciò che è stato costruito con quegli 'encomiabili sforzi'". La sua preoccupazione principale è che le decisioni attuali possano "recidere radici ed interrompere il fluire di linfa vitale all'interno di una realtà unica ed unitaria". Questa mattina, intanto, i genitori degli alunni dei plessi che afferiscono all'Ic D'Aquino si sono riuniti davanti alle varie sedi per fare il punto della situazione ed immaginare nuove iniziative dopo la petizione avviata nei giorni scorsi.