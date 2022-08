La comunità di San Demetrio saluta don Antonio Zolferino: sarà il nuovo parroco di Ogliara

Un caloroso saluto, questa sera, presso la chiesa di San Demetrio, a don Antonio Zolferino che da viceparroco della chiesa di via Dalmazia si insedierà il 1° settembre, alle 19, come parroco di Santa Maria e San Nicola di Ogliara, nell'ambito della celebrazione presieduta da sua eccellenza il vescovo, monsignor Andrea Bellandi. Commosso, questa sera, don Antonio nel ringraziare il parroco di San Demetrio, don Rosario Petrone e l'interà comunità a cui ha chiesto di restare uniti nella preghiera, affidandosi a Gesù.

Parla don Antonio

"Ringrazio il Vescovo che mi ha affidato questo incarico importante: Ogliara ha bisogno di un pastore che sia presente, da qui la mia scelta di abitare in canonica, per esserci per tutta la comunità. A San Demetrio ho vissuto un anno bello con don Rosario, con il quale ero stato anche ordinato. Dall'esperienza ospedaliera alla parrocchia, per me, è stato intenso". Tra gli obiettivi del neo-parroco di Ogliara, l'ascolto dei parrocchiani e il capire cosa cerchino: "Vorrei creare un punto di riferimento per i giovani e un oratorio per i bambini, oltre al discorso restauro del Santuario: appena sono pronti i documenti e inizia il bando, si partirà con la riqualificazione del Santuario del Monte Stella a cui sono legati non solo gli abitanti di Ogliara, ma anche quelli delle frazioni vicine", ha concluso don Antonio. Scroscianti applausi e occhi lucidi, intanto, a San Demetrio, per augurare il meglio, nel suo nuovo percorso, a don Antonio.