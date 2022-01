Covid-19: don Franco Fedullo in terapia sub-intensiva, tutti a pregare per il parroco

Il Covid-19 non ha risparmiato neppure don Franco Fedullo, parroco di San Domenico, a Salerno. Don Fedullo, già direttore della Caritas, si trova in terapia sub-intensiva presso l'ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”.

Il ricovero

Inizialmente, poco dopo aver appreso del contagio, la situazione appariva sotto controllo, ma nei giorni scorsi, purtroppo, il quadro clinico si è aggravato ed è stato necessario il trasferimento in ospedale. Fiumi di preghiere, anche sui social, per Don Franco. Fiato sospeso per le sue condizioni.