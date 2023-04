Don Vincenzo Calvosa nuovo vescovo della diocesi di Vallo Della Lucania

È Don Vincenzo Calvosa il nuovo vescovo della diocesi di Vallo della Lucania. La nomina papale è arrivata questa mattina.

Il nuovo vescovo

Don Vincenzo Calvosa è nato il 31 gennaio 1964 a Laino Borgo (Cosenza). Ordinato sacerdote il 2 maggio del 1992 per la Diocesi di Cassano all'Jonio, ha ricoperto diversi incarichi in parrocchie: Parroco di San Nicola di Bari in Nocara e Vicario Parrocchiale della Parrocchia Assunzione della B.V. Maria in Rocca Imperiale (1992-2001); Direttore dell'Ufficio Diocesano per la Pastorale Vocazionale (1996); Membro del Consiglio Presbiterale Diocesano (2001); Parroco di San Giacomo Apostolo in Altomonte (2001-2014).