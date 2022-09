San Demetrio Martire: la comunità accoglie il nuovo diacono, Don Vincenzo Salsano

E' Don Vincenzo Salsano il nuovo Diacono della parrocchia di San Demetrio Martire, a Salerno. Consigliere d'amministrazione della Fondazione Caritas, di cui il parroco di San Demetrio don Rosario Petrone è vicedirettore, Don Vì- come Salsano è chiamato dagli amici- vanta una lunga e virtuosa esperienza ecclesiale nei quartieri di Matierno, Ogliara e Pastorano, dove ha supportato le attività parrocchiali guidate da don Marco Raimondo, nonchè presso la Caritas Zonale Salerno Ovest.

Dotato di un carisma fuori dal Comune e profondamente motivato a scuotere le coscienze di giovani e meno giovani, Don Vincenzo Salsano si occuperà della formazione degli operatori pastorali e delle attività volte all'aiuto dei più fragili e dei più soli, iniziando con il fornire il suo prezioso contributo alle realtà parrocchiali di San Demetrio, come la mensa domenicale e il servizio docce per i senzatetto e lo sportello di aiuto, in collaborazione con la cooperativa sociale Galahad. Ad accoglierlo, entusiasta, il parroco don Rosario Petrone e il neo-vice parroco Fra Gianfranco Pasquariello.