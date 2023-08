Carenza di sangue al Ruggi di Salerno: appello ai donatori, urge gruppo 0Rh Positivo

C'è carenza di sangue presso l'ospedale "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno: a lanciare l'allarme, è l'Avis. In particolare, si necessita di donatori del gruppo 0Rh Positivo. Per venire incontro all'emergenza, l'Avis dunque invita tutti coloro che sono in buona salita a donare sangue presso i punti raccolta, dalle 7.30 alle 10.30 nella sede in via Pio XI, a Salerno, dal venerdì alla domenica, nonchè a Cava de' Tirreni presso il Csi di Corso Mazzini il 27 agosto e a Pontecagnano in piazza Centola, all'ex tabacchificio sabato e domenica.

Le informazioni

Per effettuare la prenotazione è possibile telefonare allo 089233600 e 0892754595. Per donare, occorre un documento di identità e il codice fiscale. Consentita, prima di donare, una piccola colazione con poco zucchero (caffè, thè, orzo, fette biscottate), senza latte e derivati.